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Giriş Tarihi: 16.11.2026 12:31

Göztepe'den farklı prova

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe milli maçlar nedeniyle verilen arada 1'inci Lig temsilcisi Ümraniyespor'la hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

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Göztepe’den farklı prova
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Taraftara kapalı olarak Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçı sarı-kırmızılılar 4-1 kazandı. Göztepe'de İrlandalı golcü Sinclair Armstrong 2 kez fileleri sarsarken, Bokele de ağları havalandırdı. Göztepe'nin diğer golünde ise Ümraniyesporlular topu kendi kalesine gönderdi.

Teknik direktör Stanimir Stoilov sahaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Göztepe'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen sağ bek Ogün Bayrak da iyileşip Ümraniyespor karşılaşmasında süre aldı. Yoğun bir hazırlık dönemi geçiren Göztepe 22 Kasım Pazar günü Erzurumspor FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Göz-Göz 11 maç sonunda 15 puan toplayıp 10'uncu sıraya adını yazdırdı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Göztepe'den farklı prova
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