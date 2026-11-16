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Kapış kapış!

Bu sezon gözden düşen Gabriel Sara için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. Sky Sports'ta yer alan habere göre; Aston Villa tecrübeli orta sahaya 35 milyon Euro'luk bonservis bedeli hazırladı. Brighton'ın yanı sıra İtalya'dan Roma ve Napoli'nin de oyuncunun peşine düştüğü ifade edildi

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YUSUF TURHAN YUSUF TURHAN
Kapış kapış!
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Galatasaray'ı devre arasında hareketli günler bekliyor. Aslan, orta sahaya takviye yapmayı planlarken bu sezon Okan Buruk'un gözünden düşen Gabriel Sara'ya Avrupa kulüplerinin ilgisi sürüyor. Özellikle Aleksey Batrakov'un transferiyle yedek kulübesine mahkum olan Brezilyalı oyuncunun da ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi. Sky Sports'ta yer alan habere göre; Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, 27 yaşındaki yıldızı istiyor. Ada temsilcisinin, bu transferi bitirmek için sarı-kırmızılı yönetimin kapısını hatırı sayılır bir rakamla çalmaya hazırlandığı bildirildi.

18 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ
Habere göre İngiliz ekibinin Aslan'a 35 milyon Euro bonservis bedeli ve 3 milyon Euro da şarta bağlı bonus teklif edeceği ifade edildi. İki kulüp arasında transfer görüşmelerinin devam ettiği vurgulandı. Yine İngiltere'den Brighton da Sara'yı gündemine alırken İtalya Serie A'dan Roma ve Napoli'nin de Sambacı'yı listesine dahil ettiği belirtildi. Galatasaray, Brezilyalı oyuncuyu Ağustos 2024'te Norwich City'den 18 milyon Euro bedelle renklerine bağlamıştı.

#ASTON VİLLA #NAPOLİ #BRİGHTON #GABRİEL SARA
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