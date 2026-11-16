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Giriş Tarihi: 16.11.2026

Kendini tamamen Kartal’a adadı!

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Kendini tamamen Kartal’a adadı!
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Beşiktaş'ın bu sezon en büyük hücum silahı olan Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla adeta küllerinden doğdu. Bu sezon sadece şampiyonluğu düşünen tecrübeli golcü, Kartal'a odaklanmak için Sırbistan Milli Takımı'ndan affını istedi ve kampa gitmedi. Milli arayı en verimli şekilde değerlendirmek isteyen Sırp forvet, özel antrenörü ve bireysel fizyoterapistini İstanbul'a getirdi. Kariyerinde sadece 2016-17 sezonunda Partizan'la tek şampiyonluğu bulunan Vlahovic, 10 yıllık bu özlemini bitirmek için sadece Beşiktaş'a odaklandı.
#DUSAN VLAHOVİC #BEŞİKTAŞ
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Kendini tamamen Kartal’a adadı!
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