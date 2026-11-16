Almanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'un 6. maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Zorlu müsabaka Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı.
Kritik mücadelede İsveçli hakem Glenn Nyberg düdük çaldı. VAR'da Marco Di Bello görev aldı.
Almanya - Hollanda karşılaşması A Haber'den şifresiz olarak canlı yayınlandı.
Almanya, Hollanda karşısında sahadan 5-0'lık skorla kazanarak ayrıldı.
Almanya'nın gollerini 41. dakikada Scherhant, 60 ve 71. dakikalarda Wirtz, 65. dakikada Schlotterbeck ile 77. dakikada Gruda kaydetti.
Bu sonucun ardından Almanya puanını 11'e yükseltti.
Çeyrek final biletini alan Almanya grubunu lider tamamladı.
Hollanda ise bu mağlubiyetle birlikte 11 puanda kaldı. Hollanda, averajla grup ikincisi olarak çeyrek final biletini aldı.
Almanya - Hollanda: 5-0
Goller: 41' Derry Scherhant, 60' Florian Wirtz, 65' Nico Schlotterbeck, 71' Florian Wirtz, 77' Brajan Gruda
İLK 11'LER
Almanya: Ter Stegen, Treu, Tah, Schlotterbeck, Brown, Kimmich, Pavlovic, Gruda, Wirtz, Scherhant, Havertz.
Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Jurrien Timber, Quinten Timber, Van Hecke, van De Ven, Veerman, Reijnders, Gakpo, Summerville, Malen.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
GOL İZLE | Almanya 1-0 Hollanda (Derry Scherhant)
GOL İZLE | Almanya 2-0 Hollanda (Florian Wirtz)
GOL İZLE | Almanya 3-0 Hollanda (Nico Schlotterbeck)
GOL İZLE | Almanya 4-0 Hollanda (Florian Wirtz)
GOL İZLE | Almanya 5-0 Hollanda (Brajan Gruda)