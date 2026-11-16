Almanya'nın gollerini 41. dakikada Scherhant, 60 ve 71. dakikalarda Wirtz, 65. dakikada Schlotterbeck ile 77. dakikada Gruda kaydetti.

Bu sonucun ardından Almanya puanını 11'e yükseltti.

Çeyrek final biletini alan Almanya grubunu lider tamamladı.

Hollanda ise bu mağlubiyetle birlikte 11 puanda kaldı. Hollanda, averajla grup ikincisi olarak çeyrek final biletini aldı.