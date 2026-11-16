UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'un 6. maçında Yunanistan ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Zorlu müsabaka Panthessaliko Stadyumu'nda oynandı.
Kritik karşılaşmada İngiliz hakem Michael Oliver düdük çaldı. VAR'da ise Stuart Attwell görev yaptı.
Yunanistan - Sırbistan karşılaşması A Spor'dan canlı yayınlandı.
Yunanistan, Sırbistan engelini 1-0'lk skorla geçti.
Yunanistan'a galibiyeti getiren golü 69. dakikada Georgios Masouras kaydetti.
Bu sonucun ardından Yunanistan puanını 11'e yükseltti ancak averajla 3. sırada kalarak çeyrek final bileti alamadı.
Sırbistan ise grup aşamasını 0 puanla son sırada tamamladı.
Yunanistan - Sırbistan: 1-0
Gol: 69' Georgios Masouras
İLK 11'LER
Yunanistan: Mandas, Rota, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas, Androutsos, Zafeiris, Pavlidis, Karetsas, Tzolis, Douvikas.
Sırbistan: Petrovic, Erakovic, Milenkovic, Babic, Bukinac, Maksimovic, Lukic, Nedeljkovic, Sergej Milinkovic Savic, Mitrovic, Jovic.
İŞTE MAÇIN GOLÜ...
GOL İZLE | Yunanistan 1-0 Sırbistan (Georgios Masouras)