‘Salah beni Liverpool’a öner’

Arnavutluk Milli Takımı'nın Finlandiya'yı 2-0 yendiği karşılaşmada, sağ ayağının dışıyla topu 90'a gönderen Ernest Muçi
'nin golü, kısa süre içerisinde gündem oldu. Trabzonsporlu yıldızın ülkesinin Euronews Albania kanalına verdiği demeç ise golü kadar dikkat çekti. 25 yaşındaki 10 numara, kariyerinde Avrupa'nın zirvesini hedeflediğini belirtirken en büyük hayalinin Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde forma giymek olduğunu söyledi. Trabzonspor
'daki takım arkadaşı Muhammed Salah
'a da göndermede bulunan Ernest Muçi, Mısırlı süper yıldızın eski kulübü Liverpool üzerinden "Umarım Salah beni Liverpool'a önerir" çağrısı yapması dikkat çekti.
Finlandiya maçında sol arka baldırına darbe alan Muçi, dün oynanan Belarus karşılaşmasında forma giyemedi. Trabzonspor'un Süper Lig'deki Eyüpspor maçına yetişip yetişemeyeceği belirsiz.