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Giriş Tarihi: 16.11.2026 18:28

Samsunspor'da Galatasaray mesaisi devam etti!

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Samsunspor'da hazırlıklar sürdürüldü.

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Samsunspor’da Galatasaray mesaisi devam etti!
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Koşuyla başlayan idmanda pas organizasyonları ve şut çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, dar alanda çift kale maç ve taktik çalışmayla sona erdi.

Bu arada, idmandan önce kentteki gazi ve şehit çocuklarına Samsunspor forması ve atkısı hediye edildi. Formalarını futbolculara imzalatan çocuklar, kırmızı-beyazlı ekibin çalışmasını izledi.

Kırmızı-beyazlı takım, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SAMSUNSPOR #GALATASARAY #NENAD BJELİCA #TRENDYOL SÜPER LİG
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Samsunspor'da Galatasaray mesaisi devam etti!
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