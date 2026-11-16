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Giriş Tarihi: 16.11.2026

Savunmaya Vitik hamlesi

Defansa çekidüzen vermek isteyen Beşiktaş, rotasını İtalya’ya çevirdi

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Savunmaya Vitik hamlesi
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Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun Bologna döneminden yakından tanıdığı ve kadrosunda mutlaka görmek istediği Martin Vitik'i gündemine aldı. Tecrübeli çalıştırıcının, oyun anlayışına uyum sağlayabilecek ve atletizm özelliklerine sahip 23 yaşındaki Çek stoper, listenin ilk sırasına yazıldı. Yönetimin, İtalyan kulübüyle yaptığı temaslarda satın alma opsiyonlu kiralama formülünü masaya yatırdığı öğrenildi. 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Vitik'in piyasa değeri 13 milyon Euro seviyesinde.
#VİNCENZO İTALİANO #İTALYA #BOLOGNA
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Savunmaya Vitik hamlesi
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