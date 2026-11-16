Savunmaya Vitik hamlesi

Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo İtaliano
'nun Bologna
döneminden yakından tanıdığı ve kadrosunda mutlaka görmek istediği Martin Vitik'i gündemine aldı. Tecrübeli çalıştırıcının, oyun anlayışına uyum sağlayabilecek ve atletizm özelliklerine sahip 23 yaşındaki Çek stoper, listenin ilk sırasına yazıldı. Yönetimin, İtalyan kulübüyle yaptığı temaslarda satın alma opsiyonlu kiralama formülünü masaya yatırdığı öğrenildi.
2029'a kadar sözleşmesi bulunan Vitik'in piyasa değeri 13 milyon Euro seviyesinde.