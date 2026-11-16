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Giriş Tarihi: 16.11.2026

Trabzonspor’dan Rusya’da kötü prova

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Trabzonspor’dan Rusya’da kötü prova
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Fırtına, Süper Lig'e verilen milli arayı Rusya temsilcisi Zenit ile oynadığı maçla değerlendirdi. Bordo-mavililer, çok sayıda sakat ve milli oyuncudan yoksun olarak gittiği St.Petersburg deplasmanında A Takım'dan 7 futbolcu ile sahaya çıktı. 4 oyuncu ise U19'dan dahil edildi. A takımdan ilk 11'de başlayan Onuralp, Samet, Cenk, Mendy, Bouchouari, Metehan ve Umut Nayir de Thomas Reis'in yedek rotasyonunda yer alan isimler arasındaydı. Trabzonspor, Felipe Augusto'nun sezon başında Zenit'e transferi sonrasında yapılan anlaşma gereği oynadığı hazırlık maçını 3-0 kaybetti. 13. dakikada takımını 1-0 öne geçiren Felipe Augusto, attığı golün ardından sevinmedi. 58'de Ahmet Doğan Yıldırım kendi kalesine attı. Karşılaşmada skoru 75'te Alexander Sobolev ilan etti.

REİS'İN GÖZÜ SOFYA'DA
Trabzonspor'un transfer gündemine Bulgaristan'dan yeni bir isim geldi. Bordo-mavililerin, Ludogorets forması giyen Deroy Duarte için harekete geçtiği öne sürüldü. Bulgaristan basınında yer alan haberlere göre; Trabzonspor, orta saha oyuncusu Deroy Duarte'yi transfer listesine aldı. İddiaya göre teknik direktör Thomas Reis'in bizzat istediği futbolcu için yönetim, 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Hollanda pasaportu da bulunan 27 yaşındaki Duarte, Ludogorets'teki üçüncü sezonunu geçirirken Bulgar ekibiyle 100 maç barajını aşmış durumda. Sportal gazetesi, Trabzonspor'un 26 Kasım'da oynanacak CSKA Sofia maçı için Bulgaristan'da bulunacağını hatırlatırken, bu ziyaret sırasında Ludogorets yöneticileriyle Duarte için temas kurulabileceğini yazdı.

#THOMAS REİS #FELİPE AUGUSTO
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Trabzonspor’dan Rusya’da kötü prova
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