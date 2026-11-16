Turkuvaz’da heyecan dorukta!

Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Turkuvaz Medya'da yaşanmaya devam ediyor. Uluslar A Ligi 2.Grup'ta Sırbistan'ı 3-1 yenerek kendine gelen Almanya, sahasında Hollanda'yı konuk edecek. Yunanistan'ı 7-0'lık galibiyetle bozguna uğratan teknik direktör Xavi yönetimindeki Portakallar, Panzer'e geçit vermeyip liderliğini pekiştirmek istiyor. Saat 22.45'te başlayacak dev mücadele, A Haber'de yayınlanacak. Aynı saatte başlayacak Yunanistan-Sırbistan maçı A Spor'da, İsviçre-İskoçya müsabakası ise A Para ekranlarından naklen ve şifresiz futbolseverlerle buluşacak. Turnuvanın son virajına girilirken Turkuvaz'da dolu dolu bir futbol şöleni yaşanacak.

BUGÜN

22.45 Almanya-Hollanda / A HABER

22.45 Yunanistan-Sırbistan / A SPOR

22.45 İsviçre-İskoçya / A PARA

YARIN

22.45 Galler-Portekiz / A SPOR

22.45 Polonya-İsveç / A PARA

22.45 Danimarka-Norveç / A HABER