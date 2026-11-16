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Giriş Tarihi: 16.11.2026 20:24

UEFA'dan Halil Umut Meler'e kritik görev!

UEFA, Uluslar Ligi'nde oynanacak Danimarka - Norveç maçına Halil Umut Meler'i atadı.

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UEFA’dan Halil Umut Meler’e kritik görev!
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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Danimarka ile Norveç arasında oynanacak UEFA Uluslar A Ligi maçını yönetecek.

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup altıncı ve son hafta karşılaşmasında Danimarka, yarın Parken Stadyumu'nda Norveç'i konuk edecek. TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada hakem Halil Umut Meler, düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak.

Müsabakada İsviçreli Fedayi San VAR, Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev yapacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA #HALİL UMUT MELER #ULUSLAR LİGİ #DANİMARKA #NORVEÇ
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UEFA'dan Halil Umut Meler'e kritik görev!
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