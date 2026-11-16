Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın maçın ardından şunları söyledi: "Takım istediklerimizi yüzde yüz inanılmaz bir gayretle gerçekleştirdi. Futbolcularımız büyük bir şevkle oynadı. Onlar ülkeleri için mücadele ediyorlar. Bana göre çok ciddi bir övgüyü hak ediyorlar. Biz oyuncularımızı yerin dibine sokmaya alışık olduğumuz için gereken saygıyı ve övgüleri vermiyoruz. 6-7 günlük süreçte iki farklı format denedik. Umut ışığı verdik diye düşünüyorum. Umut ediyorum bundan sonrası daha iyi olacak. Berke müthişti, böyle değerleri kaybetmemeliyiz. Bizim kaleci 6 kurtarış yaptı ama 5-6 tane bomboş topumuz girmedi."

ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

Merih Demiral, çok kötü bir dönemden geçtiklerini ama bunun üstesinden geleceklerini ifade etti. 28 yaşındaki stoper, "Bu skoru hak etmedik. Sergen Hoca ile yeni bir dönem var, çalışmaya çok fırsatımız olmadı. Toplantılar yaptı, gerekenleri anlattı. Kolay değil, 1 haftada 2 maç oynadık. Hocamızın mentalitesini anlamaya çalışıyoruz. Hocamız elinden geldiğince hızlıca anlattı her şeyi. Son dakikaya kadar mücadele ettik. Çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Bu sorumluluğu almak kolay değil Sergen Hoca için. İnşallah bu kötü dönemi bir an önce atlatırız. Bazen hata yapabiliriz, milli formaya yakışır şekilde oynamaya çalışıyoruz. Futbolda böyle şeyler olabiliyor ama inşallah önümüzdeki süreçte gençlerle ve tecrübelilerle üstesinden geleceğiz" dedi.

15 DAKİKA KALA ZEKİ ŞOKU

Isınma sırasında sol uyluk arka adalesinde gerginlik hisseden Zeki Çelik, maçın başlamasından 15 dakika önce kadrodan çıkarıldı. Sergen Yalçın, Belçika maçının 11'inden 7 değişiklik yaptı. Sakatlanan Uğurcan ve cezalı olan Ozan Kabak kadroda yer almadı. Ferdi, Orkun, Oğuz, Enes ve Yunus yedek soyundu. Berke'nin yanı sıra Emirhan, Eren, Abdülkerim, Hakan, Can Uzun ve Deniz Gül ilk 11'de görev aldı. Sergen Yalçın formasyonda da değişikliğe giderek Milli Takım'ı 5-4-1 dizilişi ile sahaya sürdü.