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Giriş Tarihi: 16.11.2026

Volkan Demirel Gaziantep’te

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Volkan Demirel Gaziantep’te
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Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Orhan Ak'tan boşalan yeni teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'in getirildiğini açıkladı. Yılmaz, "Camiamızda yaşanan belirsizlik takımımıza zarar verdi. Burada yaşanan algıyı yıkacağız. Tek yürek olup önümüze bakacağız. Yeni teknik direktörümüz Volkan Demirel'dir" dedi. Bugün yeni takımı ile ilk idmanına çıkacak olan 45 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak 6 Mart -4 Mayıs 2026 tarihleri arasında Gençlerbirliği'nde görev yapmıştı. 8 puanla ligde 16. sırada bulunan Gaziantep, milli ara sonrası G.Birliği deplasmanına çıkacak.
#VOLKAN DEMİREL #GAZİANTEP FK
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Volkan Demirel Gaziantep’te
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