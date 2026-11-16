Yazık oldu bu maça!

ARDA DAHA NE YAPSIN

Dakikalar 53'ü gösterdiğinde umutlandık. İsmail'in ceza alanına aktardığı pasta Barış Alper, dip çizgiden uzak direğe ortaladı. Defanstan seken topu altıpas gerisinde kontrol eden Arda, sol ayağıyla ağları havalandırdı. Ancak pozisyon ofsayt olduğu için gol geçerlilik kazanmadı. Arda'nın 59 ve 70'deki çabaları da sonuçsuz kaldı. Genç yıldızın tesellisi yaptığı asist oldu. Arda Güler, bu sezon UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım adına en fazla şut çeken (23), şut pası veren (11), isabetli orta yapan (7), rakip ceza sahasında topla buluşan (26), çalım atan (13), ikili mücadele kazanan (47) ve faule maruz kalan (27) oyuncuydu.

BU GOL KAÇAR MIKAÇAR MI İSMAİL!

A Milli Takım, 35. dakikada İsmail Yüksek'le 1-0 öne geçme şansını kaçırdı. Can'ın merkez solundan defans arkasına attığı derin topa koşan İsmail, kaleciyle baş başa kaldığı pozisyonda yakın mesafeden vurdu ancak Maignan gole geçit vermedi. Sosyal medyada "Bu gol kaçar mı" tepkileri milli futbolcuyu uzun süre en çok konuşulanlar listesinin zirvesinde tuttu. İsmail 61'de yerini Salih'e bıraktı.

HÂLÂ BİR UMUT VAR

Uluslara Ligi'ni 6 maçta 6 yenilgi ile sıfır puanla tamamlayan A Milli Takımımız'ın B Ligi'ne düşmemek için küçük de olsa bir umudu var. Play-off'u kovalayan Bizim Çocuklar, Sırbistan (0) ile birlikte en alt sırada yer alıyor. Çekya B Ligi'ne düşerken Sırbistan ve Türkiye eksi 11 averajda sıralanıyor. Sırplar bugün Yunanistan'a 4-0 yenilirse Türkiye, A Ligi için play-off oynayacak. Eğer Sırplar gol atıp, 4 farkla kaybederse Ay-Yıldızlılar, B Ligi'ne düşecek.

YENİ ROTA EURO 2028 GÖZLER 6 ARALIK'TA

A Milli Takım'ın yeni yol haritası 9 Haziran-9 Temmuz 2028'de İngiltere, İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti ortak ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2028… Bunun için gözler 6 Aralık 2026'da Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta yapılacak kura çekimine çevrildi. Takımlar 4'erli veya 5'erli 12 gruba ayrılacak ve 2. torbada yer alacak Türkiye'nin rakipleri belli olacak. 1 Mart-30 Kasım 2027 arasında eleme grubu maçları oynanacak. Grup birincileri ve en iyi 8 ikinci doğrudan EURO 2028 biletini alacak. Kalan 4 kontenjan gruplarından çıkamayan en iyi dereceli ev sahibi ülkeler ile play-off turunu geçen ekipler arasında dağıtılacak.

DEPLASMAN GOLCÜSÜ

Süper Lig'de Galatasaray formasıyla bu sezon 2 gol atan Abdülkerim Bardakcı, Fransa karşısında ağları bulan isimdi. Tecrübeli defans, Ay-Yıldızlı formayla 3. kez gol sevinci yaşadı. İlk golünü 16 Eylül'de Letonya deplasmanında atan Abdülkerim, 23 Mart 2025'te de Macaristan'da ağları bulmuştu. 3. golü de Fransa deplasmanında geldi.

KİM OLDUĞUMUZU HATIRLADIK

Berke karşılaşma sonrası şu değerlendirmeyi yaptı: "Takım olarak sahada bence dünyanın en iyi takımlarına karşı bu performansı ortaya koyarak, gelecek adına daha umutlu bakmamızı, kendimize güvenmemizi, neler başarabileceğimizi unutmamamız gerektiğini gösterdik. Keşke puan alabilseydik, hak ettik de baktığınız zaman. Önümüzde çok önemli maçlar var. Bu maçın verdiği güvenle o maçlarda mücadele etmeye hazırız. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Hayatta zor zamanlar, kötü dönemler olur. İyi günde herkes aile olduğunu söyler. Düştüğünde, kötü günde kim seninle beraber o önemli. Bu takımda bu var."

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12 Ekim 2025'te A Milli Takım kamptan izinsiz ayrıldığı gerekçesiyle bir süre milli takım aday kadrosuna çağırılmayan Berke Özer, Uğurcan'ın sakatlığı sonrası Fransa karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. 522 günlük milli forma hasretini 7 kurtarışa imza atarak bitirdi.

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Deplasmanda oynadığı son üç maçı kaybeden Türkiye, Ağustos- Ekim 2012 arasından bu yana üst üste üç dış saha mağlubiyeti aldığı ilk süreci yaşıyor.

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Türkiye 10. kez karşılaştığı Fransa karşısında 7. yenilgisini aldı. İki maç berabere bitmiş, Ay-Yıldızlılar tek galibiyetini 8 Haziran 2019'da Konya'da 2-0'la almıştı.