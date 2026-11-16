Yorgunluğa yenik düştü!

Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin yaşadığı sakatlıkların perde arkasını SABAH Spor araştırdı. 20 Ekim'de uyluk sakatlığı yaşayan, henüz sahalara dönemeden bu kez adalesinde kas yaralanması tespit edilen Hollandalı stoperin yaşadığı sorunların temelinde yoğun maç temposu çıktı. Milan Skriniar ile birlikte savunmanın değişmez ismi olan Ake, eski teknik direktör İsmail Kartal'ın en çok güvendiği oyuncular arasında yer aldı. 31 yaşındaki yıldız, sakatlanana kadar F.Bahçe'nin bu sezon oynadığı 17 maçın tamamında forma giyip, toplam bin 416 dakika sahada kaldı.

7 KEZ KAS SAKATLIĞI YAŞADI

Yoğun maç temposuna alışkın olmayan Hollandalı futbolcu, sezonun daha ilk bölümünde son 6 yılın en fazla süre aldığı dönemini yaşadı. 2021'den bu yana 7 kez kas sakatlanan deneyimli savunmacının, geçmişindeki bu sorunlara rağmen dinlendirilmeden oynatılması dikkat çekti. Ake'nin yoğun tempoya dayanamayarak yorgunluğa yenik düştüğü belirtiliyor. Hollandalı yıldız, daha önce de kas problemleri nedeniyle 2024-25 sezonunda 162 gün sahalardan uzak kalmıştı. Ake'nin iyileşme sürecinin 4 haftayı bulması bekleniyor.