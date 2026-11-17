MURAT ÖZBOSTAN

Avrupa'da forma giyen, düzenli oynayan ve gelişim gösteren genç futbolcular yakından izlenmeli



Santrfor krizi devam ediyor. Bu iş nasıl çözülecek?

ÖZBOSTAN: Santrfor krizini çözmek için günü kurtarmaya yönelik tercihlerden vazgeçmek gerekiyor. Milli Takım'da sadece fizik gücü yüksek değil, sırtı dönük oynayabilen, savunma arkasına koşu yapan ve bitiriciliği olan forvetlere ihtiyaç var. Eldeki oyuncuların özelliklerine göre oyun sistemi oluşturulmalı. Genç santrforlara daha fazla şans verilmeli. Avrupa'da forma giyen, düzenli oynayan ve gelişim gösteren isimler de takip edilmeli. Ayrıca altyapıdan santrfor yetiştirmek uzun vadeli bir proje hâline getirilmeli. Çünkü gerçek çözüm, her turnuva öncesinde golcü aramak değil, sürdürülebilir bir havuz oluşturmaktır.

DOĞAN: Milli Takım'ın en büyük problemlerinden biri hâlâ santrfor. Yıllardır bu mevkiyi tartışıyoruz ama kalıcı çözüm üretemiyoruz. Deniz, Enes ve diğer alternatifler üzerinden arayış sürüyor. Ancak mesele sadece isim değil, oyun planı. Santrforu besleyemeyen, ceza sahasına yeterli oyuncu sokamayan bir takımda en iyi golcü bile yalnız kalır. Montella döneminde santrforlu oyuna Fransız kaldık. Sistem ve anlayış değişmeli. Avrupa'daki Türk oyuncuları ve genç yetenekler yakından takip edilmeli. Kulüplerin golcülerini beklemek yerine yeni bir havuz oluşturulmalı.

HOCA DOKUNUŞUNA İHTİYAÇ VAR

TİMURLENK: EURO 2028'de elimizdeki santrforlar belli. 2030 Dünya Kupası ve 2032 Avrupa Şampiyonası için 6 yıllık planlamada mutlaka yeni isimler çıkacaktır. EURO 2028 elemelerinde Uluslar Ligi gibi sert 6 maç oynamayacağız. Kuraya 2. torbadan katılıyoruz. 1. torbadan örneğin İspanya, İngiltere gibi bir takımı kenara koyarsak kalan rakiplere oyun üstünlüğümüzü ve kalite farkımızı ortaya koyacak teknik adam dokunuşlarına ihtiyacımız var. Sergen Yalçın'dan beklenen budur ve bu oyunun kuralı, yapan yapar; yapamayan gider!

ÜRÜNDÜL: Sergen Yalçın santrforla oynamakta kararlı. Montella da zaten ideal bir santrforumuz olmadığı için santrforsuz düzenle takımı oynattı. Ama Dünya Kupası'nı bir kenara ayırırsak o döneme kadar da önemli başarılara imza attık. Bana göre belli oldu ki Sergen Yalçın, Enes veya Deniz ile devam edecek. Bütün temennim, onların form durumlarının artması. Enes çok ağır sakatlıklar geçirdi. Deniz'in maç eksikliği var. Çünkü Porto'da da G.Saray'da da yeterli şansları bulamadı. Bekleyelim, görelim.

ARDA HAKKINI ALMALI!

BÜLENT TİMURLENK

Takımın oyun lideri olan Arda Güler'in soyunma odasında da konuşan lider, yani kaptan olması gerek



Milli Takım 6'da sıfır çekti. Sergen Yalçın'ın önünde uzun bir yol var. Nasıl bir planlama yapmalı?

ÖZBOSTAN: Milli Takım'da uzun vadeli bir yapılanma gerekiyor. Sergen Yalçın öncelikle mücadele gücü yüksek, formda ve takımında düzenli oynayan futbolculara şans vermeli. Performansı düşen isimlere forma garantisi verilmemeli. Bazı oyunculara teşekkür edip yeni isimlere kapı açılmalı. En önemlisi, isimlere değil performansa dayalı bir sistem kurulmalı.

TİMURLENK: Dünya Kupası dahil 9 maçta 8 mağlubiyet. Bunu ne kadro yetersizliğiyle ne yanlış planlamayla ne de taktiklerle açıklayamazsınız. Sergen Yalçın'ın asıl sınavı, EURO 2028 elemeleriyle başlıyor. İlk açıkladığı aday kadroda belirli tavırları olduğuna işaret etti. Bundan sonrası oyuncuları sürekli yerinde takip ve teknik kadrosunun da belirleyeceği yeni isimler olmalı. Kısa bir liste yapıp x, y, z artık Milli Takım'da olmasın demek kolay. Onları bugün yollarsınız ama yarın yerine alacağınız isimleri doğru belirlemeniz lazım. Takımın oyun lideri, her şeyini sahada ortaya koyan Arda Güler'in sadece sahada değil soyunma odasında da konuşan lider, yani kaptan olması gerek.

RAHATSIZLIKLARI ÖLÇTÜK

ÜRÜNDÜL: Bu grupta çok zorlu rakiplerle karşılaştık. Son maçta futbolcular ellerinden geleni yaptılar. Korakor mücadele ettik, sahada ezilmedik, pozisyonlar da bulduk. Berabere de kalabilirdik. Bu zorlu rakipler karşısında saha içi rahatsızlıklarımızı iyice ölçmüş olduk. Şimdi yeni bir sayfa açmamız gerekiyor. Çünkü kısa süre sonra Avrupa Şampiyonası elemeleri başlayacak. 6 maçtaki saha içi rahatsızlıklarımızdan ders çıkarıp ona göre hazırlanmalıyız. En büyük problem, kolay pozisyon veriyoruz.

GENÇ VE AÇ ADAM LAZIM

FATİH DOĞAN

Milli formayı taşımanın sorumluluğunu hissetmeyen, ve rekabet gücü olmayan isimlerle vedalaşılmalı

DOĞAN: Dünya Kupası'ndan elenen ikinci takım olmamıza rağmen vedalaşılmayan Montella niye gönderildi? Uluslar Ligi'nde 4 maçta sıfır çektiği için. Yerine getirilen Sergen Yalçın, 4 maçta 0'ı, 6 maçta 0'a çıkardı. İki hocayı aynı kefeye koymak doğru olmaz. Çünkü yeni başladı. Ancak iyi başlangıç yapamadı. Skordan bağımsız Arda'nın muhteşem golü dışında fark yaratacak bir dokunuş görmedik. Belçika maçında sağ bekte Oğuz'u oynatarak risk aldı. Hayatında bir kez, o da geçen sene sağ bek oynamış Oğuz ile şapkadan tavşan çıkarmak yerine İngiltere'de kendi takımında sağ bekte de oynayan Ferdi'yi sağ beke çekip solda Eren'le başlasa 'İşte Sergen Yalçın dokunuşu' derdim. Fransa ve Belçika gibi güçlü rakiplerle oynamak mazeret olabilir ama Türkiye için altı maçta sıfır çekmek kabul edilebilir değil. Sergen Yalçın hocanın önceliği enkaz edebiyatı değil, yeni bir futbol aklı oluşturmak olmalı. Forma geçmişe, isme ve kulüp popülaritesine göre değil, performansa göre verilmeli. Milli formayı taşımanın sorumluluğunu hissetmeyen, fiziksel yeterliliği ve rekabet gücü olmayan isimlerle vedalaşılmalı. Ancak bu bir tasfiye operasyonuna dönüşmemeli. Genç, aç ve mücadeleci oyuncuların önü açılmalı. Bunu yapmadan önce takım içinde kendisine bakış açısını pozitife çevirmeli! Yorumcuyken tıklanma için kırdığı, döktüğü oyuncuları tedavi edip onların sevgi ve saygısını kazanmalı.

BERKE İYİ KALECİ AMA BİR ÖZÜR BORCU VAR!

ÖMER ÜRÜNDÜL

Berke çok iyi bir kaleci. Ama izinsiz kampı terk etmişti. En azından bununla ilgili bir özür dilemesini beklerdim



Berke Özer, Fransa maçında çok başarılıydı. Yeni dönemde kalenin direkt sahibi olur mu?

ÖZBOSTAN: Berke Özer, Fransa maçındaki performansıyla kalenin sahibi olmak için çok güçlü bir aday olduğunu gösterdi. 7 kurtarış yaparak kalitesini ortaya koydu. Ancak Uğurcan Çakır gibi tecrübeli bir kaleciyi de hemen gözden çıkarmamak gerekiyor. Benim tercihim, Berke'ye yeni dönemde daha fazla şans verilmesi ve kalenin forma rekabetine açılması olur. Sergen Yalçın kimsenin formasını garanti görmemeli. Milli Takım'da forma geçmişe göre değil, performansa göre verilmeli!.

DOĞAN: Berke'nin Fransa hücumcuları karşısındaki performansı, kendisine yeni bir kapı açtı. Uğurcan Çakır'ın kalitesi ve tecrübesi tartışılmaz. Ancak Milli Takım'da forma garanti olmamalı. Berke'nin Lille'deki performansı ve Fransa karşısındaki öz güveni, ciddi bir referans. Sergen Yalçın'ın yapması gereken, kaleyi isimlere göre değil, form durumuna göre belirlemek. Berke artık yalnızca alternatif kaleci değil, birinci kalecilik için güçlü bir aday. Rekabet Uğurcan'ı da Berke'yi de yukarı çekecektir. Milli Takım'ın ihtiyacı olan tam da bu!

TİMURLENK: Ne kadar yetenekli olursan ol, futbolda en yalnız adamlar kalecilerdir. Birden fazla mevkide oynama şansın yoktur. Çok çalışırsın, form grafiğin yüksektir. Düştüğünde arkandaki formayı kapar. Kalecilik tecrübe ister. Özellikle de kulüp düzeyinde Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynamak. Uğurcan'ın bu testten ilk kez G.Saray ile geçtiğini düşünürsek Berke'nin daha erken yol aldığını ve yolunun uzun olduğunu görürüz elbette. Uğurcan da Berke de iyi kaleciler. Milli Takım'ın bir kaleci problemi yok ama bir takım defansı problemi var. Uğurcan ya da Berke'nin her maçta kalesinde devleşip en az 5-6 pozisyon kurtarmasını beklersek bu takım oyununu sorgulatır.

ÜRÜNDÜL: Berke'nin zaten kalecilik performansı son derece başarılı. Lille'de de bunu ispatladı. Fransa maçında da bana göre çok iyi oynadı. Ama beni de kamuoyunu da rahatsız eden bir konu var. Berke izinsiz kampı terk etmişti. En azından bununla ilgili bir özür dilemesini beklerdim.

ZİDANE'DAN ARDA'YA ÖVGÜ

Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, A Milli Takım'ın yıldızı Arda Güler hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Fransız çalıştırıcı, "Türkiye kaliteli oyunculardan kurulu. Özellikle Arda Güler çok üst düzeyde bir oyuncu" dedi.

6.2 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

Fransa-Türkiye maçını Fransa'da 6.2 milyon kişi izledi. Karşılaşma, %32.5 izlenme payına ulaştı.