UEFA Uluslar Ligi'nde İskandinav derbisi heyecanı yaşanacak. Çeyrek finale yükselmek isteyen Danimarka, sahasında Norveç'i ağırlayacak.

TSİ 22.45'teki mücadele A Haber'den şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Danimarka, grupta oynadığı maçların ardından 9 puanla ikinci sırada yer alıyor. Norveç ise 6 puanla 3.sırada bulunuyor.

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İŞTE 11'LER

DANİMARKA: Hermansen, Kristensen, Provstgaard, Andersen, Maehle, Hojbjerg, Hjulmand, Damsgaard, Isaksen, Hojlund, Daramy.

NORVEÇ: Nyland, Ryerson, Ajer, Ostigard, Heggem, Odegaard, Berge, Berg, Nusa, Sörloth, Haaland.

İki takım arasında eylül ayında oynanan ilk karşılaşmayı Norveç sahasında 3-2 kazanmıştı.

Danimarka, Norveç karşısında bir puan alması halinde adını son sekiz takım arasına yazdıracak.

Norveç'in kazanması durumunda ise iki takımın puanları 9'da eşitlenecek. Eylül ayında oynanan ilk karşılaşmayı 3-2 kazanan Norveç, ikili averaj üstünlüğüyle ikinci sıraya yükselerek çeyrek finale katılacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör