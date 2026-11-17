Fenerium Maraton Mağazası'nda gerçekleştirilen etkinliğe özellikle genç taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Saat 13.00'te başlayan ve 14.30'a kadar süren organizasyonda İngiliz futbolcu, taraftarların formalarını, atkılarını ve çeşitli lisanslı Fenerium ürünlerini tek tek imzaladı. Etkinlik boyunca taraftarlarla yakından ilgilenerek sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Brown'a, sarı-lacivertli futbolseverler tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu. Coşkulu anlara sahne olan imza günü, fotoğraf çekimlerinin ardından sona erdi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör