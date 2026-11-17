Fenerbahçe'de Kocaelispor maçı mesaisi sürüyor.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; salonda core ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

SEMEDO'NUN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Portekizli futbolcu Nelson Semedo için tesislerde sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Teknik ekip ve futbolcular, yeni yaşına giren Semedo'yu tebrik ederken, Semedo da bu jestten dolayı herkese teşekkür etti.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör