UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz, Galler'in konuğu olacak. Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri liderliği riske atmamak adına mücadeleden galip ayrılmayı istiyor.

TSİ 22.45'te oynanacak mücadele A Spor'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. A Ligi 4. Grup'ta Portekiz 12 puanla lider konumda bulunurken, Galler ise 3 puanla son sırada yer alıyor.

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İŞTE 11'LER

GALLER: Ward, Roberts, Dasilva, Davies, Rodon, Colwill, Seehan, James, Wilson, Thomas, Brooks.

PORTEKİZ: Costa, Cancelo, Veiga, Silva, Dalot, Fernandes, Vitinha, Neves, Trincao, Neto, Ramos.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 4'ün 1. haftasında Portekiz, Galler'i sahasında 1-0 mağlup etmişti. Portekiz, Galler deplasmanından beraberlikle ayrılması halinde puanını 13'e yükselterek grubunu lider bitirecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör