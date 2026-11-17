Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı Mason Greenwood, Avrupa futbolunun gündemine yeniden oturdu. Manchester United'ın yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun, sarı-lacivertli futbolcuyu kadrosunda görmek istediği ileri sürüldü. İngiliz basınındaki iddiaya göre; Arjantinli çalıştırıcı, M.United yönetiminden sağ kanada takviye yapılmasını istedi ve bu bölge için Greenwood'un ismini verdi. 25 yaşındaki yıldızın, altyapısında yetiştiği M.United'a dönüş ihtimali İngiltere'de büyük yankı uyandırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. İngiliz futbolcu, 2024 yılında Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılıp Marsilya'ya transfer olmuştu.

BELÖZOĞLU ONA GÜVENİYOR

Fransız ekibinde çıktığı 81 karşılaşmada 48 gol ve 17 asistlik performans sergilemişti. Geçen yaz F.Bahçe'ye transfer olan oyuncunun yeniden Premier Lig'e dönme ihtimali gündeme gelirken, Pochettino'nun bu talebinin nasıl karşılanacağı merak konusu oldu. Fenerbahçe, futbolcusunu satmayı düşünmüyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu, tecrübeli oyuncuyla yeni bir görüşme gerçekleştirerek kendisine olan güvenini vurguladı. Özel bir plan hazırlayan Belözoğlu, Greenwood'u hücumda daha serbest bir rolde ve rakip kaleye daha yakın konumlandırarak skor katkısını artırmayı hedefliyor.