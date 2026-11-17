İngiliz basınından gelen transfer iddiası, Ada'da ortalığı hareketlendirdi. Gelecek sezon Manchester City
'den ayrılmak isteyen Erling Haaland'ın yerine İngiliz temsilcisi, Victor Osimhen'e rotasını çevirdi.
26 yaşındaki Haaland, 220 milyon Euro piyasa değerine sahip. Manchester City'nin en az 200 milyon Euro'luk bir teklife 'evet' diyebileceği iddia edilirken Victor Osimhen
'in liste başı aday olduğunun altı çizildi. Nijeryalı golcü için G.Saray'ın 120 milyon Euro seviyesinde bir teklifi kabul edeceğinin altı çizilirken sezonun bitmesi ile birlikte bu transferle ilgili gelişmelerin hızlanacağına da vurgu yapıldı.
G.Saray'ın 31 Temmuz 2025'te 75 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı yıldız santrforun Haziran 2029'a kadar kontratı bulunuyor.