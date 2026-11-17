Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Uluslar A Ligi 2. Grup'ta Almanya, Hollanda'yı 5-0 mağlup etti. Panzerler'in gollerini Scherhant, Wirtz (2), Schlotterbeck ve Gruda attı. Böylece Almanya, Portakallar'ı averajla geride bırakarak grup lideri oldu. Uluslar Ligi'nde dün gece alınan diğer sonuçlar şu şekilde: B Ligi 1. Grup: Kuzey Makedonya-Slovenya: 0-3, İsviçre-İskoçya: 4-0, C Ligi 3. Grup: Kazakistan-Slovakya: 2-2, Faroe Adaları-Moldova: 1-0, C Ligi 4. Grup: Estonya-Bulgaristan: 2-1, İzlanda-Lüksemburg: 3-0, D Ligi 1. Grup: Cebelitarık-Malta: 1-1, D Ligi 2. Grup: Litvanya-Lihtenştayn: 2-1.