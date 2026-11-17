A Milli Takım ve Juventus'un kanat oyuncusu Kenan Yıldız'ın ağustos ayında sol ayak tarak kemiği kırılmış ve 21 yaşındaki futbolcu ameliyat olmuştu.

Sol ayak 5'inci tarak kemiğindeki (metatars) kırık nedeniyle ağustos ayının sonunda Almanya'da ameliyat olan ve uzun süre formasından ayrı kalan Kenan Yıldız, rehabilitasyon sürecini tamamladı.

ANTRENMANLARA BAŞLADI

Milli futbolcunun kulübü Juventus da sanal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Kenan Yıldız'ın bireysel antrenmanlarına başladığını duyurdu. Torino ekibinden yapılan paylaşımda Kenan Yıldız'ın top sürdüğü videoya yer verilirken, "Adım adım Kenan" ifadeleri kullanıldı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör