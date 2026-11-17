Beşiktaş
'ta milli arada transfer zirvesi gerçekleşti. Başkan Serdal Adalı, Futbol Direktörü Önder Özen
ve teknik direktör Vincenzo İtaliano
, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir toplantı yaptı, ara dönem için planlar revize edildi. Siyahbeyazlılarda bugüne kadar öncelik orta sahaya verilmiş, başkan Serdal Adalı da "Joe Willock'u almak istiyoruz"
açıklamasında bulunmuştu. Ancak takımın güncel durumu, yaşanan savunma problemleri önceliği stopere çevirdi. İkinci sıraya ise bir türlü verim alınamayan sağ kanat yazılırken, orta saha üçüncü basamağa yazıldı.
Siyah-beyazlılar, savunmaya yoğunlaşırken tecrübeli adaylar arasında dikkat çeken isim Kim Min-jae... Bayern Münih
'in Güney Koreli stoperinin takımındaki durumu net değil. Bu sezon rotasyonlu olarak oynayan 30 yaşındaki futbolcunun durumu yakından takip ediliyor. Alman ekibi ile Min-Jae arasında veda durumu ortaya çıkarsa Beşiktaş'ın da devreye girmeyi düşündüğü belirtildi. M.United'ın Hollandalı stoperi Matthijs de Ligt
ise listede yer edinen ikinci plandaki isim. 27 yaşındaki stoperin ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor.