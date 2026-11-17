Fenerbahçe
'nin golcü futbolcusu Romelu Lukaku
, Belçika Milli Takımı
'nı bıraktığını açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan 33 yaşındaki forvet, "Milli takımda geçirdiğim bu 16 yıl boyunca elimden gelen her şeyi verdim. Aklınıza gelebilecek her türlü duyguyu yaşadım. Ülkemi 4 Dünya Kupası ve 3 Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiş olmaktan gurur duyuyorum.
O anları asla unutmayacağım. Burada noktayı koyma kararımla huzurluyum. Harikaydı, çok keyifliydi. Minnettarım, teşekkürler" ifadelerine yer verdi.