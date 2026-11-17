A Milli Takımımız, dün gece oynanan maçta Yunanistan'ın, Sırbistan'ı 1-0 mağlup etmesi sonrası B Ligi'ne düştü. Eğer Yunanistan 4-0 veya rakibinin gol attığı senaryoda 5 farklı kazansaydı Ay-Yıldızlı ekibimiz, A Ligi'nde kalmak için play-off oynamaya hak kazanacaktı. 16 takım içerisinden bizimle birlikte B Ligi'ne düşen diğer ekip de Çekya...
2024-2025 sezonunda B Ligi'nde mücadele eden Türkiye
, yükselme play-off'unda Macaristan'ı saf dışı bırakarak tarihinde ilk defa A Ligi'ne çıkmıştı. Bizim Çocuklar'ın, A Ligi 1. Grup'ta aldığı sonuçlar şu şekilde: Türkiye-Fransa: 0-1, Türkiye-İtalya: 1-4, Belçika-Türkiye: 3-0, İtalya-Türkiye: 3-1, Türkiye-Belçika: 1-2, Fransa-Türkiye: 2-1.