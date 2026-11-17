A Milli Takım
'da takımın başına Sergen Yalçın'ın gelmesiyle birlikte Ay-Yıldızlı ekibe geri dönen Berke Özer
, Fransa
karşısında alınan 2-1'lik yenilgiye rağmen performansıyla maça damga vurdu. Yaptığı 7 kurtarışla gecenin adamı olan 26 yaşındaki kaleci, Rabiot, Mbappe ve Barcola gibi yıldızların yakaladığı fırsatlara geçit vermedi.
Avrupa medyasında övgüyle bahsedilen tecrübeli file bekçisi için şu manşetler atıldı:
L'EQUIPE:
Fransa, zorlanmasına rağmen Türkiye karşısında galip gelerek Uluslar Ligi
çeyrek finallerine yükselmeyi başardı. Berke Özer, mükemmel bir maç çıkardı ve yaptığı kurtarışların bazıları muhteşemdi. Maç içerisinde takımının puan alma umudunu diri tuttu.
LA VOIX DU NORD:
Berke Özer formundaydı. İlk yarıda, Fransa ondan fazla gol fırsatı bulmasına rağmen bunların hiçbiri golle sonuçlanmadı. Peki neden böyle oldu? Çok iyi ve hatta zaman zaman olağanüstü bir performans sergileyen Lille kalecisi Berke Özer yüzünden.
AS:
Türk kaleci Berke Özer mükemmel bir oyun sergiledi, ilk yarıda kalesine duvar ördü.
KICKER:
Parlak bir performans sergilemeyen Fransa, büyücü Berke Özer'e rağmen grup birinciliğini elde etti.