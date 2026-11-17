UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta Polonya, sahasında İsveç'i konuk etti. A Para ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Ev sahibi takımın golünü 16. dakikada Kasımpaşa forması giyen Adrian Benedyczak kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise 24. dakikada Hugo Larsson'dan geldi.

Bu sonucun ardından Polonya 5 puana yükseldi ve B Ligi'nde kalmayı başardı. Grubu lider tamamlamayı garantileyen İsveç ise 14 puana yükseldi.

MAÇIN ÖZETİ:

Polonya 1-1 İsveç (MAÇ ÖZETİ İZLE)

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör