Polonya ile İsveç, Uluslar Ligi B Ligi Grup 4'teki son maçlarına çıkıyor. TSİ 22.45'teki karşılaşma A Para'dan canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor.

13 puanlı İsveç, oynadığı beş maçta dört galibiyet ve bir beraberlik alarak yenilgisiz bir tablo ortaya koydu. 4 puanlı Polonya ise Romanya'yı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Bosna Hersek ve Romanya deplasmanlarından puansız döndü.

İŞTE 11'LER

POLONYA: Abramowicz, Pyrka, Potulski, Bednarek, Kubiak, Zielinski, Nowak, Regula, Szymanski, Zalewski, Benedyczak.

İSVEÇ: Törnqvist, Stroud, Smith, Lagerbielke, Beijmo, Njie, Karlström, Larsson, Bernhardsson, Ayari, Gyökeres.

İki takım arasında eylül ayında oynanan ilk maçı İsveç sahasında 3-1 kazanmıştı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör