A Milli Takım'ı 22 Ekim'de attığı 4 yıllık imza ile devralan Sergen Yalçın ilk sınavlarını Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa'ya karşı verdi. Her iki karşılaşmayı da 2-1 kaybetmesine rağmen özellikle Fransa mücadelesinden memnun kaldı. iki maçta da oyun planlarının büyük ölçüde işlediğini belirtirken, "Fransa'nın ön tarafı belki de dünyanın en iyi oyuncu grubuna sahip. Rakibe göre pozisyon aldık. Oyun planımız son derece doğruydu. Çok dengeli bir maç oldu" dedi. Skorun mücadeleyi yansıtmadığını düşünen Yalçın, "Çok net pozisyonlarımız vardı" derken, altı günde iki farklı oyun anlayışıyla iki maç oynadıklarını ve bu sürecin kendileri açısından önemli kazanımlar sağladığını dile getirdi.

ELEŞTİRİ DEĞİL, DESTEK ZAMANI

Milli futbolcuların formanın hakkını vermek için büyük mücadele ettiğini vurgulayan 54 yaşındaki teknik adam, oyuncularına yönelik eleştirilere de tepki gösterdi. "Oyuncular ülkeleri için mücadele veriyor ve ciddi bir övgüyü de hak ediyorlar. Ancak biz oyuncularımızı yerin dibine sokmaya çok alışmışız. Saygıyı ve övgüyü yeterince vermiyoruz" sözleriyle futbolcularına sahip çıktı. İki karşılaşmanın önemli bir değerlendirme fırsatı olduğunu belirten Yalçın, geleceğe ilişkin iddiasını da ortaya koydu: "Motivasyon ve öz güven kazandık. Avrupa Şampiyonası süreciyle birlikte kazanmaya alışan bir oyuncu grubu olacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Mart ayı bambaşka olacak. Bu takımı ayağa kaldıracağım."