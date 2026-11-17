UEFA Avrupa U19 Şampiyonası B Ligi 2'nci Tur son maçında U19 Milli Futbol Takımı, Lihtenştayn ile karşı karşıya geldi. Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele ay-yıldızlıların, 11-2'lik galibiyetiyle sona erdi. Bu sonucun ardından puanını 6 yapan U19 Milli Futbol Takımı, grubu ikinci sırada tamamladı. Milli takımın gollerini 21'nci dakikada Hasan Yakub İlçin, 48, 53, 63, 68 ve 85'inci dakikalarda Thierry Darnel Karadeniz, 60'ncı dakikada Utku Kurtal, 69'uncu dakikada Yunus Ünal, 81'inci dakikada Vatan Oğuz Özcan, 88'inci dakikada Emin Ertuğ Torunoğulları ve 90+2'nci dakikada Erk Arda Aslan kaydetti. Lihtenştayn'ın gollerini ise 29 (P) ve 41'inci dakikalarda Erjon Memaj attı.

THIERRY KARADENİZ'DEN 5 GOL

18 yaşındaki milli futbolcu Thierry Karadeniz, U19 Milli Futbol Takımı'nın Lihtenştayn'ı 11-2 mağlup ettiği maçta attığı 5 golle yıldızlaştı. Bonservisi Trabzonspor'da olan Sebat SK'da ise kiralık olarak forma giyen Karadeniz, 48, 53, 63, 68 ve 85'inci dakikalarda fileleri havalandırdı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör