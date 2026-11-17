Ligde pazar günü Eyüpspor
'u konuk edecek olan Trabzonspor
'da sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığı teknik heyetin elini kolunu bağladı. Bordo-mavililerde sarı kart cezalısı Nwaiwu'nun yanı sıra sakatlıkları süren 8 futbolcu kritik mücadele öncesi alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Uzun süreli sakatlıkları devam eden Okay Yokuşlu, Batagov, Malinovskyi ve Franculino zorlu maçta forma giyemeyecek. Alt baldır sakatlığı yaşayan Aral Şimşir'in durumu da belirsizliğini koruyor.
Alt baldır sakatlığı bulunan Folcarelli, kas problemleri yaşayan sağ bek Pina ve aldığı darbe nedeniyle tedavi gören ofansif orta saha Muçi'nin Eyüp maçına yetiştirilmesi için yoğun tedavi programı uygulanıyor. Özellikle Muçi'nin sakatlığı sonrası sağlık ekibi, Arnavutluk Milli Takımı'ndan bilgi talep etti. Bu üç oyuncunun forma giyip giyemeyeceği tedavi süreçlerinin ardından netlik kazanacak.