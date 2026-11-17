Uluslar Ligi'nin tek adresi olan Turkuvaz Medya'da son gün, birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne olacak. Ronaldo'nun vedasının ardından çıktığı maçta Danimarka'ya 4-1 yenilerek hayal kırıklığı yaşayan Portekiz, Galler'in konuğu olacak. Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri liderliği riske atmamak için kazanmak zorunda. 22.45'te oynanacak mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak. A Ligi 4. Grup'ta ikinci sıradaki Danimarka ise Haaland'ın takımı Norveç ile kozlarını paylaşacak. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği bu kritik kapışma A Haber'de olacak. B Ligi'nde Polonya-İsveç kapışması ise A Para ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

BUGÜN

22.45 Galler-Portekiz / A SPOR

22.45 Polonya-İsveç / A PARA

22.45 Danimarka-Norveç / A HABER