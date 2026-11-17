Fenerbahçe'de 17 Şubat 2007'de futbol okulu antrenörü olarak göreve başlayan, altyapı kategorilerinin ardından A Takım'da yardımcı antrenörlük ve dönem dönem teknik sorumluluk görevlerini üstlenen Zeki Murat Göle, yaklaşık 20 yıllık Fenerbahçe kariyerini noktaladığını duyurdu.

Sanal medya hesabından veda mesajı yayımlayan Göle, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Her Güzel Hikâyenin Bir Sonu Varmış... Hayatımın yaklaşık 20 yılını geçirdiğim, benim için bir kulüpten çok daha fazlası olan, unutulmaz anılar biriktirdiğim Fenerbahçe'yle profesyonel anlamda yollarımız ayrılıyor. 17 Şubat 2007'de Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Okulu'nda başlayan antrenörlük yolculuğum, altyapıdan A Takım'a kadar uzandı. Yardımcı antrenörlük ve dönem dönem üstlendiğim teknik sorumluluk görevlerim süresince bu büyük armayı temsil etmek hayatımın en büyük gururlarından biri oldu. Fenerbahçe ailesinin bir parçası olmak çok özeldi. Bu uzun yolculukta birlikte çalışma onuruna eriştiğim başkanlarımız Sayın Aziz Yıldırım, Sayın Ali Koç ve Sayın Sadettin Saran'a, tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Fenerbahçe Futbol Altyapı Koordinatörüm Sayın Şenol Çorlu ve Futbol Okulu koordinatörüm Sayın Hüseyin Dalgıç'a; yardımcılıklarını üstlendiğim Hasan Kemal Özdemir ve Hakan Tecimer'e, tüm futbol altyapı oyuncularımıza, antrenörlerimize, destek ekibine ve çalışanlarımıza minnetlerimi sunarım.

Futbol A Takımımızda birlikte çalışma fırsatı bulduğum Değerli Teknik Direktörlerimiz: İsmail Kartal, Vitor Pereira, Dick Advocaat, Aykut Kocaman, Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Tahir Karapınar, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Jorge Jesus, José Mourinho, Domenico Tedesco ve Dirk Kuyt'a bana kattıkları değerli tecrübeler için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca aynı hedefler için sırt sırta mücadele ettiğimiz kulübümüzün çok değerli emektar personeline, futbolcularımıza, antrenör arkadaşlarıma, sportif direktörlerimize, idari ve sağlık ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum. Ve her şartta, her koşulda takımını yalnız bırakmayan Büyük Fenerbahçe Taraftarına... Bu formanın ağırlığını, bu armanın büyüklüğünü her zaman sizlerin tutkusu sayesinde hissettim. 20 yılda sevinçler de yaşadım, hayal kırıklıkları da. Her koşulda inancımla, enerjimle ve motivasyonumla Fenerbahçe'ye hizmet etmeye çalıştım. Bugün ayrılırken içimde hem gurur hem de hüzün var. Geride bıraktığım, yalnızca bir görev değil, hayatımın en değerli 20 yılı... En büyük dileğim, Fenerbahçe'mizin daha nice şampiyonluklara ve başarılara ulaşmasıdır."

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör