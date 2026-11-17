Yenilenen zeminde yaşanan problemler G.Saray'da Osimhen ve Leao'nun sakatlanmasına neden olmuştu. Yönetim, milli arada zemine tekrardan el atarken cumartesi günü saat 16.00'daki Samsun maçının Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacağı açıklandı.
Teknik direktör Okan Buruk'un da bu gelişmeye onay verdiği öğrenildi. Sarıkırmızılılar, Başakşehir
yönetimine resmi sitesinden teşekkür etti. Öte yandan 44 bin kombine sahibi bulunan G.Saray'da yönetim, Başakşehir'in stadının 17 bin kişilik kapasitesi nedeniyle bir planlama yapacak. Kombine sahiplerinin 1 maç için bilet ücretlerinin aktarılması bekleniyor.