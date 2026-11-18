UEFA Uluslar Ligi
'nde grup aşaması dün tamamlandı. A Ligi 4. Grup'ta Halil Umut Meler
'in yönettiği müsabakada Norveç, deplasmanda 2-0 geriden gelerek Danimarka'yı 3-2 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini Höjlund ve Höjbjerg atarken, dönüşü Haaland başlattı. Odegaard 83'te eşitliği sağladı. 90+6'da Haaland bu kez penaltıdan fileleri havalandırarak Norveç'e 3 puanı getirdi. İkili averajla Danimarka'yı geçerek grubu 2. bitiren Norveç, çeyrek final biletini aldı.
Portekiz ise Galler'i 3-2 yendi. Böylece Fransa, Belçika, Almanya, Hollanda, İngiltere, İspanya, Portekiz ve Norveç çeyrek finale yükselen ekipler oldu. Diğer sonuçlar şu şekilde:
B Ligi 2. Grup: Macaristan-Kuzey İrlanda 1-1, Ukrayna-Gürcistan: 1-0. B Ligi 3. Grup: İrlanda Cumhuriyeti-Kosova: 3-0, İsrail-Avusturya: 1-1, Bosna Hersek-Romanya: 2-1, Polonya-İsveç: 1-1.