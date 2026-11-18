F.Bahçe'de bir devir sona erdi… Sarı-lacivertli kulübün kapısından 17 Şubat 2007'de giren ve futbol okulunda antrenör olarak göreve başlayan Zeki Murat Göle
, A takıma kadar yükselmiş ve İsmail Kartal, Mourinho, Jesus, Tedesco, Erol Bulut, Vitor Pereira, Emre Belözoğlu, Tahir Karapınar ve Kuyt'ın ekibinde
yardımcı antrenör olarak çalışmıştı. 47 yaşındaki Göle, A Takım'ın başında 10 maçta geçici teknik adam olarak görev almıştı. Paylaştığı veda mesajıyla ayrılığını duyuran tecrübeli antrenör, "20 yılda sevinçler de yaşadım hayal kırıklıkları da. Her koşulda inancımla, enerjimle ve motivasyonumla Fenerbahçe
'ye hizmet etmeye çalıştım. Ayrılırken içimde hem gurur hem de hüzün var. Geride bıraktığım, yalnızca bir görev değil, hayatımın en değerli 20 yılı" ifadelerini kullandı.