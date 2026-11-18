TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezona etkili bir başlangıç yapan Altay, ilk 6 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Ancak bu performansını devam ettiremeyen siyah-beyazlılar, sonraki 6 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi ve yalnızca 1 beraberlik alabildi. Son haftalarda özellikle gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan İzmir ekibi, bu alanda ligin en kötü takımları arasında yer alıyor. Geride kalan 12 haftada rakip fileleri sadece 8 kez havalandırabilen Altay, 6 gol atan Denizli İdmanyurdu'nun ardından, ligin son sırasında bulunan 1922 Akşehirspor ile birlikte grubun en az gol atan ikinci takımı konumunda bulunuyor. Son golünü üç maç önce 1922 Akşehirspor karşısında kaydeden siyah-beyazlılar, ardından oynadığı 3 karşılaşmada da gol sevinci yaşayamadı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör