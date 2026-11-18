Arjantin, genç yaşta gelen bir ölüm haberiyle sarsıldı. Ezeiza FC altyapısında forma giyen 16 yaşındaki Abel Nunez, hayatını kaybetti. Oyuncu, takımının Deportivo Muniz ile karşılaştığı müsabakada başına aldığı darbe sonrası yere yığıldı.

Sağlık ekiplerinin sahadaki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç futbolcu, ameliyata alındı.

Hastanede gerçekleştirilen cerrahi operasyona ve doktorların tüm çabalarına rağmen 16 yaşındaki Abel Nunez hayatını kaybetti.

FC Ezeiza, yayımladığı açıklamayla oyuncusunun vefatını duyurarak ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Nueva Estrella'da ise yas nedeniyle günün sportif faaliyetleri iptal edildi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör