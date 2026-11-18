Sarı-kırmızılı kulübün deneyimli golcüsü Hasani de milli arayı çok iyi değerlendirdiklerini dile getirdi.

Lige verilen arada fiziksel olarak da güçlendiklerini anlatan Hasani, "Şimdi de taktiksel hazırlanmaya başladık. Evimizde 3 puan için sahaya çıkacağız. Süper Lig'e çıkacak takımlar arasında favorilerden biriyiz." ifadelerini kullandı.

Sportif direktör Seyit İçgül ise oyuncu grubunun sezon sonunda Kayserispor'u Süper Lig'e taşıyacağına inandıklarını dile getirdi.

Kulübün "geçmişe dönük büyük borçlarının" olduğunu aktaran İçgül, "Transfer tahtası açılmasa da sorun değil. Bu takımla biz sezon sonunda şampiyon olmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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