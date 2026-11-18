Türkiye'de Kulüpler Birliği Vakfı tarafından düzenlenen futbol zirvesi, İstanbul'da gerçekleştirildi. Polonya Ligi CEO'su Marcin Animucki, kendi liglerindeki yönetim şekli, sponsorluk, pazarlama, yayın hakları konularında bilgilendirme yaparken, Türkiye'nin stat konusunda çok iyi bir noktada olduğunu söyledi: "Nesillere yönelik yapılan anket çalışmalarında davranış kalıpları hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Türkiye, Polonya ve ABD, UEFA ile FIFA anketlerine göre en modern statlara sahip üç ülke." Avrupa Kulüpler Birliği (EFC) Finans Direktörü Hugo Hamon ise dijital platformlardaki takipçi konusunda Türkiye'nin önemini şöyle anlattı: "Beşiktaş, Fenerbahçe, G.Saray ve Trabzon'un takipçi sayısı, Hollanda, Belçika, İskoçya, Portekiz ve İsviçre gibi ülkelerdeki kulüplerin toplam sayısından fazla." Konuşmalarda ayrıca dikkat çeken bir nokta da Türkiye'deki statlardaki güvenlik konusu oldu. Bu alanda dünya çapında bir planlama yapıldığının da altını çizen konuşmacılar, güvenlik kameraları ile yapılan tespitlerin önemine dikkat çekti.

'GELECEĞİNİZ ÇOK PARLAK'

Avrupa Kulüpler Birliği (EFC) Finans Direktörü Hugo Hamon, Türk kulüplerinin finansal profili ve potansiyelini de ele aldı. Türkiye'nin, güçlü markalar ve istisnai taraftar topluluğuna sahip büyük bir pazar olduğunu aktaran Hamon şöyle devam etti: "Bu göz önünde bulundurulduğunda maç günü gelirleri de büyük bir potansiyel barındırıyor. Sürdürülebilir finansal yapının sağlanması halinde Türk futbolunun önünde bu anlamda parlak bir gelecek olduğunu görebiliyoruz."

İŞTE SON HARİKA

285 metre ile dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip üçüncü stadı olan Yeni Ankara Stadı, 51 bin 50 seyirci kapasitesine sahip olacak. UEFA kriterlerine göre yapılan stat kompleksi içinde okçuluk, tekvando, boks, eskrim, dans, atıcılık, karate, judo, masa tenisi, kick boks ve muay thai gibi farklı branşlar için de alanlar bulunacak.

TRABZON PAPARA PARK: Trabzonspor'un stadyumu olan Papara Park, 41 bin 61 kişilik kapasiteye sahip.

ASLANTEPE RAMS PARK: Galatasaray'ın stadı RAMS Park'ın kapasitesi 53 bin 387 kişi...

BURSA ATATÜRK STADYUMU: Bursaspor'un 2015'te açılışı gerçekleşen stadı, 43 bin 361 kişi kapasiteye sahip.