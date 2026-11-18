Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan
, futbol zirvesi sonrası açıklamalarda bulunurken yayın ihalesi ile ilgili de konuştu. Hem yayın geliri hem de diğer alanlarda Türk futbolunu daha ileriye götürmek için bir vizyon koyulması gerektiğini belirten Doğan, şunları söyledi: "Naklen yayın ihalesi konusunda kulüplerimizin beklentisi 500 milyon dolar (25.2 milyar TL) seviyesine gelmek.
Turkcell'e teşekkür ediyorum. Rekabet ortamının yaratılması konusunda çok önemli çalışmaları oldu. İhaleye ciddi bir rekabet getirecekler.
Kulüplerimiz mali olarak büyük sıkıntı içinde. Stopaj konusunda da eski haline getirilmesi lazım. Altyapı dahil kapanmalar olur. Bu yüzden de yayın ihalesinde istenen seviyeye gelmemiz, gelirlerimizin dolar cinsinden artması herkes için çok önemli.
İhale komisyonumuz var ve hep konuşuyoruz. Her konu hakkında TFF ve ihaleye girecek firmalarla temas kuruyoruz."