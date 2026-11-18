Bordo-mavili kulübün yöneticilerinin Londra ve Manchester hattındaki yoğun transfer trafiği devam ediyor. Hedefteki bir numaralı isim Richarlison olurken, Mateo Kovacic, Yehor Yarmolyuk ve Virgil van Dijk cephesinde temasların sürdüğü öğrenildi. Tottenham'da kadro dışı kalan ve U21 takımıyla çalışan 29 yaşındaki Brezilyalı golcü Richarlison için kulübünün bonservis beklentisini daha aşağılara düşürmesi, Trabzonspor'un elini güçlendiriyor. Bordo-mavililerin bu transferde oyuncunun da takıma katılma arzusu ve oynama isteği nedeniyle temasları yoğun şekilde sürüyor.

MEYDAN OKUMAYA HAZIRLAR!

Savunma hattı için gündemde olan isim, Liverpool ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Virgil van Dijk. 35 yaşındaki kaptan, 'yeni bir meydan okuma' arayışında olduğunu açıklamıştı. Orta sahaya düşünülen Manchester City'nin 32 yaşındaki Hırvat yıldızı Mateo Kovacic de düzenli forma giyeceği bir kulübe gitmek istiyor.

GENÇ İSİM İÇİN KİRALAMA

Piyasa değeri 32 milyon Euro'yu bulan Brentford'un 22 yaşındaki Ukraynalı orta sahası Yegor Yarmolyuk içinse kiralama formülü üzerinde duruluyor. Arseniy Batagov'un da temsilciliğini yapan ProStar menajerlik şirketi üzerinden görüşmeler sürüyor.