Ara transfer döneminde sağ kanat takviyesi yapmaya kararlı olan Beşiktaş, çalışmalarına hız verdi. Vaclav Cerny, Ernest Poku ve Milot Rashica üçlüsünden yeterli verim alamayan siyah-beyazlılar, ilk olarak Rashica ile yollarını ayıracak. Bunun dışında Cerny için de olası teklifler değerlendirilecek. Bir yabancı sağ kanat transferi planlandı, hatta iki ismin takımdan ayrılması durumunda bir de yerli takviye düşüncesi olduğu aktarıldı. Yönetimin özellikle İngiltere'de arayış içerisinde olduğu öğrenildi.

İSPANYOLLAR KUBO'YU YAZDI

Manchester United'ın 24 yaşındaki futbolcusu Amad Diallo takip altında tutuluyor. Siyah-beyazlıların, Belçika ve Portekiz'den de adayları bulunduğu ancak İngiltere'den gelecek habere göre hareket edeceği aktarıldı. İspanyol basını da geçtiğimiz günlerde Real Sociedad forması giyen Japon sağ kanat Takefusa Kubo'nun listede olduğunu yazmıştı.