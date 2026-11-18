Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi yedek kulübesine taşındı... Emre Belözoğlu'nun sarı-lacivertli takımın başında çıktığı ilk resmi mücadele olan Çorum FK karşısında ilk 11'de tercih etmediği 10 futbolcunun toplam piyasa değeri 62.6 milyon Euro'yu buldu. Takımda forma rekabetini artırmayı hedefleyen genç teknik adamın kadro tercihleri, takımın alternatif gücünü de gözler önüne serdi. Milyonlarca Euro'luk yatırımlarla kurulan kadroda bazı yıldızların zaman zaman kulübede kalması, Fenerbahçe'nin geniş oyuncu havuzunu ortaya koyarken ilk 11 mücadelesinin de ne kadar çetin geçeceğinin işaretini verdi. Fenerbahçe'nin yedek kulübesindeki yıldızları arasında piyasa değeriyle Dorgeles Nene zirvede yer aldı. 24 milyon Euro'luk değeriyle listenin ilk sırasında bulunan Malili futbolcuyu, 18 milyon ile Kerem Aktürkoğlu takip etti.

KADRO DENGESİ DEĞİŞİYOR

Vedat Muriqi'in 5.3 milyon, Mert Müldür'ün ise 3.9 milyon Euro'luk değeri de kulübenin dikkat çeken diğer rakamları oldu. Bu tablo, Fenerbahçe'nin yalnızca ilk 11'de değil, yedek kadrosunda da önemli bir ekonomik güce sahip olduğunu gösterdi. Emre Belözoğlu'nun Çorum FK karşılaşmasındaki tercihlerinde en çok dikkat çeken isimlerden biri dünyaca ünlü Fransız yıldız N'Golo Kante oldu. Tecrübesi ve kariyeriyle takımın önemli isimleri arasında gösterilen yıldız futbolcunun mücadeleye yedek başlaması, Fenerbahçe'deki forma rekabetinin boyutunu gözler önüne serdi. Belözoğlu'nun isimlerden bağımsız olarak performansı ve maçın ihtiyaçlarını ön planda tutan tercihleri, kadrodaki dengeleri de değiştirebilir. Sarı-lacivertlilerde bundan sonraki süreçte yıldızların formayı kapmak için daha fazla mücadele etmesi bekleniyor.