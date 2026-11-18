Lukaku'nun Belçika
Milli Takımı'na vedasının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Belçika basınından HLN'de yer alan habere göre; Lukaku, bırakma kararını İtalya maçından önce verdi, teknik direktör Mark van Bommel kararı daha sonra öğrendi. Lukaku'nun, Türkiye maçında yedek kalacağını öğrenmesinin ardından sakatlığını öne sürdüğü ve çok ciddi bir durumu olmamasına rağmen takımla seyahat etmediği öne sürüldü. Haberde İtalya maçında oyuna gireceği iletildiğinde bunu reddettiği de yer aldı.