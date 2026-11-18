F.Bahçe'de yeni sezonun kadro planlaması kapsamında iç transfer çalışmaları da hız kazanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan milli oyuncusu Mert Müldür ve İrfan Can Kahveci'yi takımda tutmak için harekete geçiyor. İki milli futbolcuyla da yeni kontrat imzalamayı hedefleyen yönetim, teklif edilecek sözleşme sürelerini belirledi. Teknik heyetin kadro planlamasında yer alan Mert için 3 yıllık yeni sözleşme düşünülüyor.31 yaşındaki İrfan Can Kahveci için ise farklı bir yol izlenecek. 2028'e kadar sözleşmesi olan tecrübeli futbolcuya 1+1 yıllık kontrat önerilmesi bekleniyor.

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