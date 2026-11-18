Galatasaray'a adım attığı günden bu yana Avrupa ekiplerinin de gözdesi olan Victor Osimhen, en yüksek değerli oyuncular listesine 5. sıradan girdi. CIES'in araştırmasında ise kritik detay "Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında kalan takımlar" oldu. Avrupa'nın dev ekiplerinin santrforlarının değerlendirmeye alınmadığı araştırmada merkez forvetler arasında Nijeryalı yıldıza 53.7 milyon Euro değer biçildi. Listenin ilk sırasında Club Brugge'den Nicolo Tresoldi 67.8 milyon Euro ile yer alırken onu Benfica'dan Vangelis Pavlidis (61.2 milyon Euro), Sporting'den Luis Suarez (57.6 milyon Euro), Palmeiras'tan J. Manuel Lopez (54.8 milyon Euro) takip etti. Bu sezon 11 maçta sahaya çıkan Victor Osimhen, 10 gol kaydederken 3 defa da asist yaptı.

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