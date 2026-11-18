Galatasaray'a Macar sağ beki Roland Sallai'den kötü haber geldi. Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Macaristan'ın, Kuzey İrlanda'yı ağırladığı maç öncesinde Sallai ısınma hareketleri yaptığı sırada yaşadığı sakatlık nedeniyle son anda ilk 11'den çıkarıldı. Durumun boyutuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan Aslan'ın Rus on numarası Aleksey Batrakov, ülkesinin Venezuela'yı 2-0 yendiği hazırlık karşılaşmasında ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Saha kenarında tedavisi gerçekleştirilen 21 yaşındaki yıldız kısa süreli korku yaratsa da kontrollerin ardından tekrar oyuna dahil oldu.

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RAMS Park'ta yaşanan zemin krizinin ardından iyileştirme çalışmaları yapılırken Samsunspor karşılaşması da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alınmıştı. G.Saray yönetimi, Aston Villa müsabakası ile stadına geri dönmeyi isterken UEFA ile temasa geçildi, maç öncesi hazırlıkları için önlem alındı. Hem UEFA hem de Aston Villa ile yapılan görüşmeler sonrasında İngiliz ekibinin son idmanı kendi sahasında yaparak İstanbul'a gelmesi kararlaştırıldı.